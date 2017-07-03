Манила, 3 июля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Боевики, захватившие на Филиппинах город Марави, по-прежнему удерживают порядка 1 тыс. 500 зданий, сообщает 3 июля Agence France-Presse.

Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

Группировку, захватившую город, возглавляет один из самых разыскиваемых террористов Иснилон Хапилон.

По утверждению правительства Филиппин, бандит все еще жив и находится в осажденном городе.

Министерство обороны страны не смогло дать ответ на вопрос, когда город будет полностью зачищен от террористов.

«В условиях городских боев многие наши солдаты оказались неподготовленными. Одно можно сказать, они учатся», — отметил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Напомним, 23 мая боевики из группировки «Муатэ», связанной с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили город Марави, правительственные войска блокировали населенный пункт и постепенно освобождают его от террористов. Сложность операции заключается в том, что боевики прикрываются мирными жителями.