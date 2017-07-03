Кембридж, Великобритания, 3 июля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ученые из Кембриджского университета создали интеллектуальную игру, с помощью которой можно улучшить память пожилых людей, находящихся на самом раннем этапе старческого слабоумия. Об этом сообщается на сайте университета.

PIRO4D Лабиринты памяти

Исследователи разработали мобильное приложение, представляющее собой интеллектуальную игру, которая способна тренировать мозг пожилых людей. С помощью этого приложения можно предотвратить развитие старческого слабоумия.

Ученые провели эксперимент, в котором случайным образом выбрали 42 пациента с умеренными когнитивными расстройствами. Часть из них пользовалась новым мобильным приложением, а вторая часть ходила на обычные приемы врачей в клиниках.

Те люди, которые играли в приложение, должны были получать монеты за правильно выполненные задания. Смысл этих задании заключался в том, что разные геометрические модели необходимо было связать с определенными локациями. Сложность и количество выигранных монет повышается в зависимости от ответов.

В результате выяснилось, что те люди, которые регулярно играли в это приложение, делали меньше ошибок, нуждались в меньшем количестве испытаний и улучшали свои показатели памяти примерно на 40 процентов.

«Здоровье мозга так же важно, как и хорошее физическое состояние. Мы располагаем доказательствами того, что тренировка мозга полезна для повышения когнитивных способностей. Но она должна основываться на надежных научных исследованиях и разрабатываться совместно с пациентами», — говорит автор исследования, профессор Барбара Саакян.

Ранее учеными уже были разработаны упражнения на тренировку памяти, которые показывали свою эффективность. Однако пациенты часто теряли мотивацию к выполнению упражнений из-за скуки. С разработкой мобильного приложения врачам стало проще заставлять пожилых людей тренировать память.