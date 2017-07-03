Гавана, 3 июля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Испанская авиакомпания Plus Ultra 2 июня осуществила обратный рейс из Гаваны в Барселону после открытия 1 июня нового прямого маршрута, который стал первым за последние два десятилетия прямым рейсом между вторым по величине городом Испании и столицей Кубы, сообщает ИА EFE.

Havana.airportcuba.net Аэропорт Гаваны

Это также первый рейс испанских авиалиний, осуществляемый совместно с государственной компанией Cubana.

Исполнительный вице-президент испанской авиакомпании Plus Ultra Хулио Мартинес Сола оценил оперативность работы сотрудников гаванского аэропорта Хосе Марти, что позволило обеспечить своевременный вылет и прибытие в пункт назначения.

Рейс Барселона-Гавана будет осуществляться один раз в неделю на выходных, а его открытие было продиктовано спросом на беспосадочный рейс на Кубу на рынке Каталонии и юго-западной Франции.

После этого первого шага испанская авиакомпания рассматривает вариант «триангулированного» маршрута между Барселоной, Гаваной и Сантьяго-де-Куба, который она считает «очень важным» для туристических схем и предоставления возможности для путешественников посещать два самых крупных города острова.

Полеты осуществляются парком авиалайнеров Airbus 340 компании Plus Ultra вместимостью 303 пассажиров.

По данным администрации аэропортов Кубы, в 2016 году около 70 тыс. туристов совершили путешествие из Гаваны в Барселону с остановками в других местах, ввиду отсутствия прямого рейса между этими двумя городами.

Напомним, в последние годы Куба пережила туристический бум. В 2016 году остров посетили 4 млн туристов, что стало историческим рекордом. В 2017 году кубинские власти ожидают увеличения количества туристов до 4,2 млн человек.

До сих пор в 2017 году, по данным кубинского министерства туризма, посещение испанцами острова увеличилось на 10%.