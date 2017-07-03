Москва, 3 июля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Первая половина 2017 года стала худшим полугодием для цен на нефть, начиная с 1998 года — стоимость сырья просела на 16% и, возможно, это еще не предел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июля заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Банк России Рубль

«Несмотря на рост нефтяных цен до 48 долларов за баррель, ситуация все еще далека от восстановления и ожидать роста цен существенно выше 50 долларов за баррель не приходится», — считает Волков.

По его словам, на этом фоне сохраняются риски того, что уже в конце третьего квартала 2017 года может начаться очередная волна ослабления курса рубля.

«На это указывает стремление крупных игроков существенно сократить длинные позиции по рублю. Более того, Минфин будет активно способствовать этому процессу, учитывая, что с фундаментальной точки зрения рубль должен стоить около 66 за доллар», — отмечает Волков.

Между тем, по его словам, в ближайшее время не стоит ожидать существенного проседания курса рубля.

«К концу месяца мы прогнозируем, что доллар все же сможет преодолеть отметку в 62 рубля», — уверен Волков.