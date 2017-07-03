Киев, 3 июля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Документы на покупку акций украинского отделения Сбербанка получены Национальным банком Украины от бизнесмена из Белоруссии Виктора Прокопени, сообщают 3 июля «Украинские новости».

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Отмечается, что документы для согласования приобретения бизнесменом 100% акций украинского отделения Сбербанка получены регулятором 30 июня 2017 года. Они зарегистрированы и сейчас находятся на рассмотрении, которое займет ориентировочно три месяца.

Прокопеня сделал запрос в Нацбанк о приобретении акций украинского Сбербанка и белорусского Паритетбанка (Белоруссия) компанией VP Capital, которой он владеет. В интервью изданию от 30 июня он сказал:

«Мы подали документы всем регуляторам в соответствующие юрисдикции. Мы рассматриваем возможность приобретения украинского Сбербанка и Паритетбанка в Беларуси».

Если планы бизнесмена свершатся, сначала он купит акции Паритетбанка (на сумму $50 млн), который в будущем станет владельцем украинского Сбербанка. Он оценивает этот проект как хорошую инвестицию.

«Я всегда ищу интересные объекты для инвестиций, а украинский Сбербанк как раз таковым является, — сказал он. — Возможное приобретение банков прямое и важное развитие моего опыта в ИТ и финтеке, и приложение его на собственной банковской платформе, что будет важным и выигрышным, в том числе для такой компании как Сбербанк».

По мнению Прокопени, сейчас подходящее время для инвестиций в украинские предприятия. При этом он подчеркнул, что его проект не имеет никакого отношения к заявке бизнесмена Саида Гуцуриева на покупку акций украинского Сбербанка.

Напомним, Паритетбанк занимает 15-е место по величине активов в банковской системе Белоруссии. По итогам I квартала объем его активов составляли 350 млн белорусских рублей. Украинский Сбербанк (100% дочерний банк Сбербанка РФ) находится на седьмом месте на Украине (42,9 млрд гривен) среди 90 действующих банков.

В конце апреля гражданин Великобритании Саид Гуцериев отправил в Нацбанк запрос о покупке 77,5% акций украинского Сбербанка. Гуцериев — сын владельца нефтяной компании «РуссНефть» Михаила Гуцериева.

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