Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Мужчину, который подозревается в краже у иностранной туристки сумки с вещами почти на 1,5 млн рублей, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иероним Босх. Фокусник

Преступление было совершено в минувшую пятницу, 30 июня, в книжном магазине на Невском проспекте.

«Неизвестный преступник совершил кражу рюкзака с деньгами, фотоаппаратом, ювелирными изделиями и другим имуществом на общую сумму около 1,4 млн рублей у 54-летней иностранной гражданки, туристки», — говорится в сообщении.

Стражи порядка по подозрению в совершении данного преступления задержали 36-летнего неработающего гражданина, у которого частично было изъято похищенное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как стало известно «Фонтанке», «жертвой» грабителя стала 54-летняя гражданка Иордании, работающая менеджером в Организации Объединённых Наций (ООН).