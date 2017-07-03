Каракас, 3 июля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. По сведениям испанской АВС, на 3 июля в Каракасе назначена встреча лидеров двух антипрезидентских групп, имеющих целью воспрепятствовать созыву Конституционной Ассамблеи, которая должна будет внести изменения в Основной Закон страны.

Carlos Diaz Протестующие на памятнике Симону Боливару. Каракас, Венесуэла

По данным оппозиционного венесуэльского издания El Nacional, в бюллетени плебисцита предполагается включить три вопроса, затрагивающие возможность продолжения исполнения Николасом Мадуро обязанностей главы республики, необходимости созыва Конституционной Ассамблеи и роли вооруженных сил государства «в случае, если изменение Конституции произойдет насильственным образом». Под последним, разумеется, полагается предстоящая корректировка Основного Закона будущим Учредительным собранием.

«Инициатива оппозиционеров по стечению обстоятельств совпала с проявлением активности Белого Дома в отношении Венесуэлы, — сообщает корреспондент АВС Бернардо Альварес-Вильяр. — Директор подразделения политики и имплементации санкций американской администрации Терек Фахми отправляется в тур по Европе с целью договориться с Евросоюзом о присоединении его к санкциям против Венесуэлы, наложенным Соединенными Штатами. До сих пор Брюссель отказывался это сделать, хотя Европейская Комиссия и приняла на одном из своих заседаний в апреле резолюцию, в которой действия Мадуро названы «жесткими репрессиями».

В настоящее время, отмечает журналист, Вашингтон запретил въезд в США двум десяткам персон из числа венесуэльских политиков, военных и членов Верховного Суда, отдельно обвинив вице-президента Боливарианской Республики Тарек Эль-Айссами в причастности к международной торговле наркотикам. США пока не налагали санкций на венесуэльский экспорт и импорт, «чтобы не навредить народу этого государства».