Симферополь, 3 июля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому прилегающие к Крыму территориальные воды России и внутренние морские воды вошли в состав крымской свободной экономической зоны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — говорится в сообщении.

Государственная дума приняла данный закон 21 июня 2017 года. Спустя неделю его одобрил Совет Федерации.

Расширение свободной экономической зоны связано с создаваемыми международными соглашениями ограничениями в использовании транспортных средств, которые помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Таким образом, закон будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионе, стимулировать рост грузопассажирских перевозок, яхтенный туризм, а также создание дополнительных рабочих мест в регионе.