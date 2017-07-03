Москва, 3 июля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Предыдущая неделя преподнесла несколько сюрпризов для сырьевых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Asrenaft.com Нефть

«Добыча нефти в США заметно снизилась, а количество буровых установок впервые за 23 недели перестало расти и сократилось на две единицы до 756 штук», — привел цифры эксперт.

«Значительное снижение цены на черное золото все же заставило американцев сбавить обороты. Тем не менее, после нормализации цен вполне сейчас можно видеть очередной рост активности», — отметил Мащенко.

«6 июля выйдет новый отчет Министерства энергетики США и, если в нем будут отслеживаться признаки дальнейшего снижения производства, то нефтяные котировки вполне могут подняться выше $50 за баррель. В противном случае черное золото вполне может возобновить падение и вернуться к отметке в $48 за бочку», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 3 июля цены на нефть увеличиваются на данных из США о снижении числа буровых установок. Нефть марки Brent впервые с 12 июня превысила отметку $49. Так, утром стоимость Brent выросла на 0,66% — до $49,09 за баррель. Цена на WTI увеличилась на 0,76% — до $46,39.

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