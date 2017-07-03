Киев, 3 июля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Украинские власти не пустили на фестиваль Atlas Weekend в Киеве российских музыкантов Дельфина и Найка Борзова. Об этом артисты сообщили в своих соцсетях.

Иван Юдинцев REGNUM Украина в концлагере

Дельфин написал, что его задержали в аэропорту Борисполь и не пустили в Киев из-за того, что он ранее посещал Крым. При этом музыканты его группы смогли въехать и выступить на фестивале.

«Есть такой закон и он исполнен. Это все»,— написал артист в Facebook.

Российский рок-музыкант Найк Борзов не указал причину, почему его не пустили в Киев, однако он отметил, что досадно, что «политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев часто запрещает въезд на территорию страны гражданам, которые якобы «нарушили законодательство Украины», — то есть посетили российский Крым, не уведомив украинские власти.

Ранее в список Минкультуры с подачи СБУ включило 83 человека. В их числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев и многие другие.

Также личные данные российских артистов, посетивших Крым якобы противозаконным образом — то есть не известив Киев — публикует, а затем передает СБУ украинский сайт «Миротворец».

Всего администрацией «Миротворца» в СБУ было передано более 600 заявлений, в большинстве случаев нарушений выявлено не было. Однако регулярно российским артистам не разрешают въезд на территорию Украины.