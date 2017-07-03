Москва, 3 июля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Рубль продолжает практически никак не реагировать на рост цен на нефть. Причиной этому бегство иностранцев из российского госдолга и фондового рынка. Минфин вновь не смог реализовать весь выпуск ОФЗ, а из фондовых активов зарубежные фонды за неделю вывели 82,8 млн долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, «перспектива не самая радужная. Летом итак существенно возрастает спрос на валюту со стороны отправляющихся в отпуска граждан и наблюдается определенная нехватка предложения».

«К этому надо прибавить активные конверсионные операции иностранных фондов и необходимость Роснефти расплатиться в скором времени за покупку доли в индийской Essar — нефтеперерабатывающей компании, что лишит отечественную банковскую систему еще 3,8 млрд долларов», — добавил он.

«Словом, перспектива дальнейшего падения цен на нефть, перехода крупных фондов в другие — более выгодные валюты вроде мексиканского песо или канадского доллара, оказывают серьезное давление на курс рубля», — считает Мащенко.

«Однако скорейшего обвала котировок ожидать не стоит. Несмотря на весь негатив, крайне вероятно, что рубль продолжит боковое движение в диапазоне 58,50 — 60 до появления действительно серьезных новостей», — полает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,38 рубля за американскую валюту и 67,80 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 30 и 31 копейку соответственно.

Читайте также: «Рубль потихоньку отвоевывает позиции»