Москва, 3 июля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прошедшая 12 июня 2017 г, стала самым запомнившимся событием минувшего месяца для 39% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного «Левадой-Центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

На втором месте в списке самых запомнившихся событий месяца оказался ураган в Москве и Центральной России (25%), на третьем — аномально холодное лето (23%).

Также в Топ-5 рейтинга вошли рост цен, обесценивание финансовых средств, ухудшение уровня жизни (22%) и история с «пьяным» 6-летним мальчиком, погибшем в ДТП (19%).

«Опрос проведен 23 — 26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны», — говорится в сообщении.