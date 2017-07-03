Любим, Ярославская область, 3 июля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В Любимской районе Ярославской области пройдет комплексная геолого-палеонтологическая и ландшафтно-археологическая экспедиция, которая ставит задачу найти останки мамонтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Wikimedia.org Бивень и зуб мамонта

Экспедицию проведет Ярославское областное отделение Русского географического общества и ярославский университет. В 2007 году ученые ЯрГУ посетили краеведческий музей города Любима и там увидели мезозойские аммониты, которые относятся к триасовому и пермскому периодам. Останки этих периодов оказались стерты ледником, который прошелся по Ярославской области. Эти находки подсказали, что в Любимском районе могли сохраниться и другие следы тех времен.

Экспедиция пройдет в долине реки Обноры, которая берет начало на территории Вологодской области, проходит через Любимский район и впадает в реку Кострому. Ученые считают, что шансы найти следы забытых периодов на территории Любимского района очень высоки. В бассейне реки Обноры есть реальная возможность обнаружить и описать выходы слоев пермского и триасового периодов. Такие разрезы редки, поэтому их обнаружение и исследование на территории Ярославского региона имеют важное научное значение, выходящее за рамки краеведческих исследований.

Одна из задач экспедиции — найти места остатков мегафауны Валдайского — оледенения: мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей. Если найдутся следы животных, то ученые найждются и найти сленды стоянок древнего человека, которые охотились на них.