Военный Донбасс: идут зачистки, ДНР выбили из «серой зоны» под Донецком
Киев, 3 июля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ДНР, 2 июля украинские войска 26 раз нарушили режим прекращения огня.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Артогнем ВСУ повреждено домостроение в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка по ул. Серафимовича, 41, также поврежден дом в селе Ленинское по ул. Гастелло, 2», — говорится в сообщении.
Вчера, 2 июля, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил Украину в нагнетании военной обстановки в Донбассе в преддверии Минских переговоров и саммита G20.
«Нами зафиксировано прибытие в Очеретино нескольких разведгрупп, задачей которых является проникновение на нашу территорию и проведение террористических актов с последующим обвинением в этом ВС ДНР или Российской Федерации. Также группам поставлена задача подкинуть «доказательства» присутствия российских войск в Донбассе, чтобы не допустить очередных обвинений Порошенко со стороны мировой общественности во лжи, относительно «российского вторжения». В этой связи в республике проводится комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-террористической активности противника. А вдоль линии соприкосновения войск сформированы и находятся в постоянной боевой готовности специальные группы быстрого реагирования для встречи с украинскими ДРГ, даже если противник предпримет попытки отвлечь часть сил ВС ДНР на отдельных участках для заброски своих террористов. В городах и селах усилен пропускной режим. Благодаря имеющимся данным на диверсантов от источников на украинской стороне нам не составит труда их своевременно выявить и обезвредить», — подчеркнул Басурин.
По его словам, в населенных пунктах Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Пески (Донецкое и Приморское направления) украинские силовики проводят задержания информаторов и сторонников ДНР.
«В общей сложности местные жители сообщают уже о пропаже более 40 человек в этих населенных пунктах за последние три дня. Связано это с попыткой украинских силовиков зачистить данные территории от неугодных жителей, фиксирующих накопление в данном районе запрещенных вооружений ВСУ», — добавил Басурин.
Кроме того, 3 июля Народная милиция ЛНР отмечает, что за прошедшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим тишины. Отмечается, что пострадавших среди мирных граждан, а также разрушений нет.
В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе войска ДНР и ЛНР 20 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Он сообщил, что ВС ДНР обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Водяного (Приморское направление) из артиллерийских систем калибра 122 мм (до 25 снарядов). При этом в районе Лебединского украинские войска попали под огонь из стрелкового оружия, а вблизи Павлополя и Гнутово — под гранатометный обстрел.
Миронович отметил, что на Донецком направлении боевые действия шли от южного пригорода Авдеевки до окраин Горловки.
Подполковник проинформировал, что в Станице Луганской (на Луганском направлении) позиции ВСУ обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.
«Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтого. А в районе Бахмутской трассы еще на заре применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского», — добавил Миронович.
В то же время пресс-служба штаба «АТО» сообщила, что украинским войскам удалось выбить ВС ДНР из «серой зоны» в районе Каменки. Отмечается, что все попытки ДНР «подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу».
«В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военными», — говорится в сообщении.
Украинская сторона утверждает, что Россия продолжает всестороннее обеспечение бойцов ДНР и ЛНР.
«Недавно во время проведения мероприятий по обследованию и зачистке данной местности военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства. В общем — ничего удивительного», — отмечается в материале.
Напомним, 1 июля ВС ДНР с боями заняли новые позиции в «серой зоне» под Каменкой (Донецкое направление). По словам заместителя командира 72 ОМБР ВСУ Александра Самарского, в ходе атаки ВС ДНР потеряли более 10 бойцов, один танк и БМП.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.