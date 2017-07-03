Киев, 3 июля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ДНР, 2 июля украинские войска 26 раз нарушили режим прекращения огня.

СВ ДНР ИА Regnum Надпись ДНР на каске. Донецк. ДНР. 2017

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Артогнем ВСУ повреждено домостроение в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка по ул. Серафимовича, 41, также поврежден дом в селе Ленинское по ул. Гастелло, 2», — говорится в сообщении.

Вчера, 2 июля, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил Украину в нагнетании военной обстановки в Донбассе в преддверии Минских переговоров и саммита G20.

«Нами зафиксировано прибытие в Очеретино нескольких разведгрупп, задачей которых является проникновение на нашу территорию и проведение террористических актов с последующим обвинением в этом ВС ДНР или Российской Федерации. Также группам поставлена задача подкинуть «доказательства» присутствия российских войск в Донбассе, чтобы не допустить очередных обвинений Порошенко со стороны мировой общественности во лжи, относительно «российского вторжения». В этой связи в республике проводится комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-террористической активности противника. А вдоль линии соприкосновения войск сформированы и находятся в постоянной боевой готовности специальные группы быстрого реагирования для встречи с украинскими ДРГ, даже если противник предпримет попытки отвлечь часть сил ВС ДНР на отдельных участках для заброски своих террористов. В городах и селах усилен пропускной режим. Благодаря имеющимся данным на диверсантов от источников на украинской стороне нам не составит труда их своевременно выявить и обезвредить», — подчеркнул Басурин.

По его словам, в населенных пунктах Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Пески (Донецкое и Приморское направления) украинские силовики проводят задержания информаторов и сторонников ДНР.

«В общей сложности местные жители сообщают уже о пропаже более 40 человек в этих населенных пунктах за последние три дня. Связано это с попыткой украинских силовиков зачистить данные территории от неугодных жителей, фиксирующих накопление в данном районе запрещенных вооружений ВСУ», — добавил Басурин.

Кроме того, 3 июля Народная милиция ЛНР отмечает, что за прошедшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим тишины. Отмечается, что пострадавших среди мирных граждан, а также разрушений нет.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе войска ДНР и ЛНР 20 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Он сообщил, что ВС ДНР обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Водяного (Приморское направление) из артиллерийских систем калибра 122 мм (до 25 снарядов). При этом в районе Лебединского украинские войска попали под огонь из стрелкового оружия, а вблизи Павлополя и Гнутово — под гранатометный обстрел.

Миронович отметил, что на Донецком направлении боевые действия шли от южного пригорода Авдеевки до окраин Горловки.

Подполковник проинформировал, что в Станице Луганской (на Луганском направлении) позиции ВСУ обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

«Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтого. А в районе Бахмутской трассы еще на заре применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского», — добавил Миронович.

В то же время пресс-служба штаба «АТО» сообщила, что украинским войскам удалось выбить ВС ДНР из «серой зоны» в районе Каменки. Отмечается, что все попытки ДНР «подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу».

«В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военными», — говорится в сообщении.

Украинская сторона утверждает, что Россия продолжает всестороннее обеспечение бойцов ДНР и ЛНР.

«Недавно во время проведения мероприятий по обследованию и зачистке данной местности военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства. В общем — ничего удивительного», — отмечается в материале.

Напомним, 1 июля ВС ДНР с боями заняли новые позиции в «серой зоне» под Каменкой (Донецкое направление). По словам заместителя командира 72 ОМБР ВСУ Александра Самарского, в ходе атаки ВС ДНР потеряли более 10 бойцов, один танк и БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.