Киев, 3 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. На 37,4% заполнены украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по данным на 1 июля 2017 года, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для украины

Согласно данным украинского оператора газотранспортной системы (ГТС), 1 июля на Украине было добыто 55,93 млн кубометров газа, импортировано — 35,46 млн кубометров газа.

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Большая часть импортного газа пришлась на Словакию — 23,17 млн кубометров, а также на Венгрию (8,31 млн кубометров) и Польшу (3,97 млн кубометров). Всего в украинских ПХГ по данным на 1 июля размещено 11,59 млрд кубометров газа.

Напомним, на Украине расположены 12 подземных хранилищ газа общим объемом 31 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2017 года «Укртрансназ» ввел в эксплуатацию таможенный склад для хранения газа иностранных компаний на базе десяти ПХГ. Таким образом, украинские ПХГ могут использоваться зарубежными для беспошлинного хранения газа в течение 1095 дней.

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