Махачкала, 3 июля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Два сотрудника автозаправочной станции на федеральной автотрассе «Кавказ» погибли из-за взрыва цистерны, передает 3 июля Russia Today.

lalabell68 Пожар

Авария произошла 3 июля в 09:05 мск в Тарумовском районе. Загорелась АЗС возле населенного пункта Тарумовка.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Дагестану, площадь пожара составила 400 кв. м. В 09:47 мск пожар был локализован, а в 10:19 мск — ликвидирован.

«К ликвидации последствий происшествия привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 21 человек и 6 единиц техники», — сообщили в МЧС.

В службе спасения сообщали, что при пожаре есть пострадавшие. В региональном МВД уточнили, что пострадавшие сотрудники АЗС госпитализированы с ожогами.

Напомним, в конце января пожар произошел после взрыва на АЗС в поселке Степной (пригород Махачкалы). Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пострадавших был госпитализирован с ожогами.