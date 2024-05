Лондон, 31 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Британская инди-поп-группа Glass Animals записала кавер-версию песни певицы Lorde Solar Power для серии синглов сервиса Spotify, посвященной номинантам на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» этого года. Об этом 31 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Glass Animals — номинанты на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист», принявшие участие в проекте Spotify Singles. Помимо записи новой версии прошлогоднего сингла I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance), группа записала кавер-версию песни Lorde, которую они первоначально исполнили в рамках сета BBCR1 Live Lounge в ноябре прошлого года.

Вокалист Дэйв Бэйли сказал о выборе песни для кавера: «Я выбрал Solar Power, потому что в то время, когда мы все немного застряли в локдауне, эта песня заставила меня почувствовать себя на пляже — нам всем нужно немного этого! Это потрясающая песня, а потом у меня в голове возникла ее версия, где она была более быстрой с госпел-хором позади нее… так что… мы сделали ее!»