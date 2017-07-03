Владикавказ, 3 июля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии выясняют причины массового отравления детей в детском саду. С признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 17 воспитанников детского сада №4 в городе Ардон, передает 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Дети были доставлены в больницу вечером 1 июля. Их состояние на момент поступления в больницу врачи оценивали как средней степени тяжести. У всех доставленных в больницу наблюдались повышенная температура и расстройство желудка.

Глава Ардонского района Владислав Тотров заявил, что угрозы жизни детей в настоящее время нет. По факту массового заболевания детей проводится проверка прокуратуры, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора.

По предварительным данным, причиной заражения кишечной инфекцией могла стать болезнь одной из сотрудниц детского образовательного учреждения, которая в течение нескольких дней выходила на работу с кишечной инфекцией.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения по соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года в Чечне были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции воспитанники двух образовательных организаций Наурского района. Всего в больницу попали 12 человек. Пятеро из них — воспитанники детского сада «Родничок». Еще семеро — учащиеся средней школы № 3. По факту массового отравления была проведена проверка Следственного комитета региона. После лечения в стационаре дети были выписаны из больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года в Северной Осетии произошло массовое отравление людей водопроводной водой. В лечебные учреждения по состоянию за медицинской помощью обратился 1041 житель города Алагира, в том числе 349 детей. Более 130 из них оказывалась помощь в стационарах. К отравлению людей привели тогда, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алана Тибилова, норовирусы, обнаруженные в воде.

Прибывший в республику заместитель главы Минстроя РФ, главный госжилинспектор Андрей Чибис заявил, что массовое отравление людей произошло по вине безответственного отношения местных властей к своим должностным обязанностям. По его словам, водозабор в городе Алагир представляет собой жалкое зрелище: нет необходимой водоохранной зоны, не работает система по очистке воды.

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