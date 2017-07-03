Каракас, 3 июля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной месячной заработной платы на 50% и о расширении продовольственных карточек, отметив, что это увеличение должно также применяться ко всем таблицам и зарплатным сеткам в аппарате государственного управления и в вооруженных силах, сообщает El Nuevo Herald.

Hugoshi Николас Мадуро

Таким образом, базовая зарплата венесуэльцев выросла с 65,021 до 97,531 боливаров, что эквивалентно примерно $37 по самому высокому официальному курсу (2,64 боливара за $1).

«Я принял решение об увеличении минимальной заработной платы на 50% и расширении Cestaticket (продовольственных талонов) на две дополнительные позиции и доведении их до 17 позиций», — сообщил президент в ходе своей еженедельной теле‑ и радиопередачи из Каракаса.

С этим повышением, уже третьим за 2017 год, продовольственные талоны выросли по стоимости со 135 до 153 боливаров, что равно примерно $58.

Таким образом, минимальная оплата труда работников (включая талоны на продовольствие) будет находиться не ниже 250,531 боливаров ($95) и вступает в силу с 1 июля 2017 года.

«Это возможно только в революции», — заявил глава государства.

Мадуро пояснил, что из-за «аморальной кампании, которая определяет цены через фиктивный доллар за рубежом», он вынужден провести Национальное учредительное собрание для того, чтобы «исправить» экономику страны.

«Мы окончательно преодолеем DolarToday и всю кампанию спекуляций, поэтому мне нужно Учредительное собрание. Нам нужно учредительное собрание, чтобы исправить экономику, чтобы управлять экономикой, чтобы улучшить условия экономики», — добавил Мадуро.

Напомним, веб-сайт DolarToday с центром управления в США открылся в 2010 году. Это сайт, где неофициальными источниками формируется как бы реальный курс американского доллара по отношению к венесуэльской национальной валюте, и на него предлагается ориентироваться бизнесу и частным лицам. Как правило, на данном сайте стоимость доллара в боливарах значительно выше официального курса, объявляемого Центральным банком Венесуэлы.

Между тем на фоне тяжелого экономического кризиса, спровоцированного падением цен на нефть в 2014 году, Венесуэла переживает обострение политического и социального кризиса, в результате которых на улицах страны уже три месяца не стихают демонстрации в поддержку и против правительства Николаса Мадуро.