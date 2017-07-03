Вашингтон, 3 июля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Названа дата выхода долгожданного продолжения фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) с Томом Крузом и Вэлом Килмером, картина выйдет на большие экраны 12 июля 2019 года, об этом 2 июля сообщило издание The independent.

Рекламные материалы к фильму Top Gun, США, 1986

Сообщается, что режиссерское кресло на съемках фильма займет Джозеф Косински, который ранее работал вместе с Томом Крузом над фильмом «Обливион». Таким образом, он продолжит дело Тони Скотта, снявшего оригинальную картину. Скотт ушел из жизни в 2012 году.

Ранее Том Круз заявил, что картина будет называться Top Gun: Maverick — в честь позывного главного героя.

«Я собираюсь начать сниматься в нем, возможно, в следующем году, — сообщил актер в эфире австралийского утреннего шоу Sunrise, — я знаю, это происходит. Это действительно происходит … Вы первые люди, которым я это сказал».

Напомним, в январе 2017 года известный продюсер Джерри Брукхаймер опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой был запечатлен он и Том Круз. В комментарии к фото Брукхаймер написал, что обсуждал с актером Top Gun 2.

«Лучший стрелок» вышел на большие экраны в 1986 году, в США данную ленту посмотрели более 47,5 млн зрителей, мировые кассовые сборы фильма составили более $ 356 млн при бюджете в $ 15 млн.