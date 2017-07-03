Вашингтон, 3 июля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. На Землю возвращается грузовой космический корабль Dragon, ранее покинувший Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает американская компания SpaceX на странице в соцсети Twitter.

NASA Грузовой корабль Dragon

«Dragon вновь войдет в атмосферу Земли примерно через 5 часов», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня корабль Dragon был запущена к МКС с помощью ракеты Falcon 9. «Грузовик» доставил на орбитальную станцию около трех тонн груза.

Это был второй рейс на станцию для этого аппарата. В первый раз основная конструкция капсулы участвовала в полете на МКС в сентябре 2014 г, проведя там 34 дня.

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