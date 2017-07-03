Ярославль, 3 июля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Представители культурной общественности Ярославля высказываются против замены чугунных решеток на стальные в центре Ярославля, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sergiev.ru Решетка в Сергиевом Посаде

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на замену ограждений в центре города городские власти потратят 23 млн рублей. В рамках установки ограждений единого образца планируется поменять и чугунную решетку на Первомайском бульваре, который является объектом культурного наследия. Обширная дискуссия вокруг этого развернулась в социальных сетях. Ряд деятелей культуры Ярославля высказали негативную оценку планам мэрии города.

«Есть две стороны моего понимания проблемы. Первая — экономическая и неотделимая от нее нравственная. Нужно ли тратить немалые деньги на замену того, что установлено совсем недавно и по своим технологическим параметрам (не обветшало, в отличие от других оград или фрагментов городской среды) не нуждается в замене? Как только горожане слышат, что 23 миллиона предполагается потратить на замену вполне прочных решеток на бульваре, возникает вопрос: а почему нельзя поскорее восстановить уничтоженные более года назад остановочные комплексы, залатать ямы во дворах? Это, как сказала, вопрос экономики и нравственности. Вторая сторона — эстетическая. Здесь я выступаю как искусствовед. Для того, чтобы в центре города заменить прежние ограждения на новые, нужна искусствоведческая экспертиза. Те решетки, которые есть сейчас, стилизованы под старину. Предлагаемые решетки — просто «другие». Для старинного города важно сохранение признаков исторически сложившей среды, а не «модернизационные всплески». И — я не уверена, что использование герба как главного городского символа оправдано на таких простеньких конструкциях», — сказала корреспонденту ИА REGNUM доктор искусствоведения, профессор ЯГПУ, член Общественной палаты Ярославля Татьяна Злотникова.

Как выяснили блогеры, дизайн новых решеток, предлагаемых мэрией, неоригинален. Он заимствован из Сергиева Посада, где некоторое время работал нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов. Единственное различие — вместо купола в центре ярославской решетки размещен герб — медведь с секирой. Вторичность нового решения также смущает специалистов и активных горожан.

«Этого не следовало бы делать по двум соображениям. У нас что, деньги некуда девать? Эти решетки целые, не поломанные, не деформированные. И второе — не надо никого копировать. Ярославль не тот город, чтобы копировать у других. У нас должны копировать. Взять решетку Волжской набережной — она узнаваема. Сколько фильмов снималось на ее фоне! Смотришь ‑ и понимаешь: Ярославль. Наверное, кто-то где-то подсмотрел. Но это неправильно. Мое мнение отрицательное», — сказал корреспонденту ИА REGNUM почетный гражданин Ярославля, член Общественной палаты Ярославской области Владимир Извеков.

Глава комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов полагает, что мэра Ярославля просто подставили.

«Я солидарен с народом и специалистами — чугун это чугун и ни в какое сравнение со стальными решетками он не идет. К тому же такие стальные решетки встречаются не только в Ярославле, но и в других городах — мы уже в интернете посмотрели. Я считаю, что Владимира Слепцова подставили — не может человек днем и ночью думать о решетках и о других городских проблемах. Ему посоветовали, и он, не вдумываясь, принял это решение. У нас в Общественной палате Ярославской области, где я возглавляю комиссию по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия, пятого июля состоится круглый стол. На него приедут представители Общественной палаты России и на него приглашён мэр города. Вот там я в лицо и выскажу свою позицию и хочу услышать его ответ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.

Главный архитектор области Михаил Кудряшов, сославшись на занятость, отказался отвечать на вопрос о замене решеток и рекомендовал обратиться в пресс-службу.