Москва, 3 июля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Решения иностранных инвесторов о выходе из российских акций не было бы неожиданностью, если бы российская экономика получала более объективные оценки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июля заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Финансы

Эксперты «Ренессанс Капитал» отметили, что отток иностранных инвестиций из российских акций резко увеличился. С февраля иностранцы вывели из России порядка 1,6 млрд долларов. Ранее такой стремительный отток средств наблюдался только в 2013 году, когда инвесторы в целом стремились забирать средства из развивающихся рынков.

«Если более объективно оценивать факторы, которые вызвали улучшение состояния дел в экономике, то есть временный рост цен на нефть, который привел к укреплению рубля, а также жесткая денежно-кредитная политика, то становится понятно, что ситуация наладилась только временно, поэтому таких решений инвесторов стоило ждать», — уверен Николаев.

По его словам, иностранные инвесторы оценили период стабилизации, который наблюдался в российской экономике последнее время. Но для того, чтобы удержать иностранных инвесторов, нужно проводить реформы.

«В противном случае происходит разворот, что мы и наблюдаем. Цены на нефть, несмотря на первое и второе соглашение ОПЕК+, развернулись в своем тренде. А так как экономика по-прежнему критично зависима от цен на энергоносители, инвесторы понимают, что рубль достиг своих потолков в укреплении. А значит, состояние экономики не будет таким, о котором говорят и про экономический рост с темпом выше общемировых стоит забыть», — считает Николаев.

По его словам, основные инвестиции в Россию — это спекулятивный капитал или «горячие деньги».

«В момент, когда риски российской экономики и неопределенность ситуации стали выше, инвесторы поступают довольно прагматично и решают уходить с рынка. Это ожидаемый процесс, который, к сожалению, будет усиливаться», — отмечает Николаев.

Российская экономика от таких действий иностранных инвесторов пострадает. По словам Николаева, привлечь иностранные средства из-за санкций в целом не так просто, а потеря инвесторов говорит о том, что денег будет меньше и они будут дороже.

«В условиях, когда только-только начались разговоры об улучшении динамики инвестиций, это совсем нехорошо для экономики», — уверен Николаев.