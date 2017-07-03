Владимир, 3 июля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Жители пяти районов Владимирской области оставались без света из-за непогоды 30 июня — 1 июля. Кроме того, ураган обернулся десятками поваленных деревьев. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленные деревья

Отключения электроэнергии начались в регионе 30 июня, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго». Аварии произошли из-за грозы, сопровождавшейся сильным дождем, а местами и градом, и шквальным ветром с порывами до 22 метров в секунду. Пострадали районы, граничащие с Московской областью, Александровский, Петушинский и Гусь-Хрустальный. Тогда энергетики были переведены на особый режим работы.

Вечером 1 июля ураган повторился. Из-за него без света остались Александровский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Всего, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, в зону отключения попали 53 населенных пункта.

«На места повреждений были незамедлительно направлены бригады энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго», в количестве 21 бригады, 63 человек и 21 единицы техники. В первую очередь специалисты энергокомпании запитывают социально-значимые объекты, в том числе с применением резервных источников электроснабжения», — сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика.

Восстановить подачу электроэнергии удалось лишь к ночи 1 июля.

При этом, как сообщает портал «Зебра ТВ», из-за урагана в областном центре оказались поваленными десятки деревьев. Многие из них были вырваны с корнем. Сейчас жители также жалуются на то, что на стоянках супермаркетов летали тележки, из-за чего пострадали автомобили владимирцев. Погибших и пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что ГУ МЧР РФ по Москве и Московской области также предупредило жителей о резком ухудшении погоды 3 июля.