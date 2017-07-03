Калуга, 3 июля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Со 2 июня 2017 года граждан Украины, получивших убежище в Калужской области, отказываются включать в госпрограмму переселения соотечественников, утверждает правозащитник Татьяна Котляр. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, всё дело в особых поправках в региональную программу.

Беженцы

По словам Котляр, отказывают и гражданам Украины, и беженцам с Донбасса. Изменения в государственную программу Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» внесли 1 июня 2017 года. Согласно документу, анкету для участия в госпрограмме принимают только у тех, у кого есть трудовой стаж на территории Калужской области более одного года.

По мнению Татьяны Котляр, эти поправки направлены против граждан Украины, получивших убежище в калужском регионе. Так, уже со 2 июня 2017 года беженцам, пытавшимся подать заявления для участия в госпрограмме, стали отказывать из-за отсутствия требуемого трудового стажа.

Правозащитник подчеркнула, что речь идёт именно о получивших временное убежище, а не трудовых мигрантах. При это она отметила, что временное убежище дается сроком на 1 год, а в 2017 году управление по вопросам миграции в Калужской области в массовом порядке отказывало гражданам Украины в продлении временного убежища. То есть свидетельство о временном убежище заканчивалось, и человека немедленно увольняли с работы. То есть трудовой стаж для подачи заявления им взять неоткуда, заявила правозащитник. Также в настоящее время соискателей со свидетельством о временном убежище официально перестали принимать на работу. Им предлагают повторно обращаться за трудоустройством после получения гражданства Российской Федерации.

«Тысячи граждан Украины хотят остаться жить и работать в Калужской области, стать гражданами России. Президент России обещал помощь беженцам с Украины, предоставление убежища и упрощенное получение гражданства РФ — через участие в Госпрограмме. Другой возможности быстро получить гражданство РФ — кроме участия в Госпрограмме — для граждан Украины просто нет. Ранее при правительстве Калужской области работала комиссия помощи беженцам с Украины, теперь властям, видимо надоело возиться с беженцами и они стали им не нужны», — подчеркнула Татьяна Котляр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске Калужской области проходит судебный процесс над правозащитницей Татьяной Котляр. Она помогла устроиться 176 беженцам с Украины и сейчас обвиняется по ст. 322.3 УК РФ в фиктивной регистрации иностранцев.

По словам самой Котляр, она действительно регистрировала у себя в квартире беженцев с Украины, в том числе из Донецка и Луганска. Однако свои действия она объясняет тем, что переселенцы не имели принимающей стороны, поэтому по российским законам не могли быть легализованы иначе как чьей-либо с помощью.

В 2015 году Татьяну Котляр уже судили по аналогичному обвинению. Тогда она была амнистирована в связи с 70-летием Победы, однако повторная амнистия невозможна. В случае, если суд встанет на сторону обвинения, Котляр может лишиться свободы на срок до трёх лет.