Симферополь, 3 июля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Ялтинцы возмущены высокими ценами, низкими зарплатами и равнодушием местной бюрократии. Об этом в открытом письме главе Республики Крым Сергею Аксёнову заявил ялтинский журналист и общественный деятель Сергей Сардыко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

«Сергей Валерьевич, в Ялте очень много проблем. Высокие цены на продукты, претензии к ЖКХ, плохие дороги, автомобильные пробки, из-за низких зарплат в школах не хватает учителей, а в поликлинике — врачей. Но больше всего люди возмущаются отписками, которые приходят в ответ на их обращения в органы власти. В Ялте система отбора во власть строится по принципу преданности, а не профессионализма. Недавно вы тоже раскритиковали работу чиновников на местах, заявив, что они работают некачественно, а минимум 50 процентов своих обещаний просто не выполняют, получая премии и надбавки», — отметил общественник.

В качестве примера он напомнил, что в 2015 году из федерального бюджета Ялта получила 60 млн руб. на модульный детский садик, но отказалась от его строительства и субсидия ушла в Керчь. И это — при огромных очередях в детские сады!

Не меньше проблем, по словам общественника, с застройкой города:

«Весной вы запретили любое строительство в Ялте, но Приморский парк и многие другие зелёные зоны как застраивали, так и застраивают. Были ли реальные проверки законности возводимых и построенных зданий в 100-метровой зоне от моря, магазинов на Массандровском пляже и сувенирных рядов «Аллея Вернисаж» на мосту у гостиницы «Ореанда», домов-эллингов по всему ЮБК», — уточнил Сардыко, вопрошая, почему до сих пор с ялтинской общественностью не хочет встретиться новый главный архитектор Крыма Анна Царёва?

Сергей Сардыко отметил, что спустя некоторое время после заявления Сергея Аксёнова об отмене проекта нового генплана города, местные власти пытаются проигнорировать его решение.

Он также подчеркнул, что в Ялте игнорируются не только поручения Аксёнова, но и президента России Владимира Путина:

«Сергей Валерьевич, наверное, почти все ялтинцы посмотрели по телевизору или в интернете встречу президента России с детьми в «Артеке». Память у Путина хорошая, вспомнив о Митридатской лестнице в Керчи, он мог вспомнить и о совещании по культуре в Доме-музее А.П.Чехова в Ялте в августе 2014 года. До сих пор не выполнено тогдашнее поручение президента о возврате в собственность Союза российских писателей Дома творчества писателей им.А.П.Чехова (Литфонд) в Ялте, но зато туда поселили пять сотрудников городской администрации. Другое знаковое место — Дом-музей писателей П.А.Павленко и К.А.Тренёва удручает затянувшимся тридцатилетним (!) ремонтом и хамской вывеской о «приспособлении в музейно-офисный центр».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года ялтинский предприниматель Александр Стрекалин совершил акт самоубийства в знак протеста против сноса его «незаконного объекта торговли». По информации местных СМИ, воин-интернационалист, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, до выхода на пенсию занимавший пост заместителя ялтинского городского головы, не выдержал угроз уничтожить его бизнес.

«Своей смертью он обратил внимание всей России на творимые в Ялте беззакония. Мы просим всех писать письма Путину с просьбой прислать в Ялту правительственную комиссию для проверки земельно-имущественных вопросов и отстранить от работы главу администрации Ростенко», — отреагировали местные общественники.