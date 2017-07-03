Берлин, 3 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Ситуация во многих африканских странах поражает мировую общественность: болезни, голод, нищета, беженцы, терроризм — все это — проблемы современного континента, пишет 3 июля Berliner Morgenpost.

G20.org G20 в 2017

Напомним, что голод в некоторых африканских странах угрожает жизни более 20 млн человек.

Большинство жителей Йемена, Сомали, Южного Судана и Нигерии находятся на грани выживания.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О’Брайен называет ситуацию в Африке «наихудшим гуманитарным кризисом» с 1945 года.

Надежда на то, что что-то изменится, возлагалась на лидеров G7, но на саммите в Таормине кроме как «глубочайшей обеспокоенности» ничего предпринято не было, пишет издание.

Согласно данным ООН, чтобы преодолеть гуманитарную катастрофу требуется около $7 млрд. На данный момент организация владеет только 30% от общей суммы: этого недостаточно.

Участники саммита «Большой семерки» не смогли предпринять конкретные шаги помощи для африканских стран, добавляет издание.

Теперь вся надежда возлагается на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.