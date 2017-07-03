* ИГ — запрещённая в России организация

Афины , 3 июля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Ликвидация одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Лавдрима Мухаджери произошло на территории Сирии, сообщается на греческом сайте pronews.gr.

BenjaminNelan Ликвидация боевиков

«Ликвидация косовского исламского террориста Лавдрима Мухаджери, известного на Ближнем Востоке под именем Абу Абдуллах аль-Косово, командир ИГ [организация, деятельность которой запрещена в РФ], получившего известность демонстративным обезглавливанием христиан, шиитов и алавитов, выполнена в ходе спецоперации ВКС РФ в Сирии», — пишет издание.

Уточняется, что Мухаджери находился в Сирии последние два месяца — после четырехмесячного перерыва, в течение которого он находился в Косово. Специоперация проводилась в провинции Идлиб (Сирия) совместно с сирийской командой Tiger.

В Албанию, Косово и Македонию он ездил для вербовки сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уточняется, что за террористом следили, когда он находился в Катзанике — маленьком городе в Косово, населенном албанцами. В нем есть много сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выследить «мясника» удалось на основании данных, предоставленных российскими и сербскими службами. Тем не менее, он смог сбежать в Сирию, где в итоге и был ликвидирован.

Отмечается, что аль-Косово в 2014 году записал видео, на котором он обезглавливал христиан и мусульман.