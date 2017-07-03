Циндао, Китай, 3 июля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы китайского города Циндао сообщили о задержании генерального директора и еще более 30 сотрудников компании Huaying Kailai, которая в 2016 году представила проект портального автобуса, которому не страшны пробки.

maxpixel.freegreatpicture.com Народная вооружённая милиция Китая

Прокуратура КНР установила, что указанные лица вступили в сговор с целью получения средств инвесторов, при этом мошенники не планировали реализовывать проект. Сотрудники Huaying Kailai ввели в заблуждение китайских бизнесменов, заявив о том, что проект уже получил государственную поддержку, пишет «Жэньминь жибао».

Руководство компании создало искусственный ажиотаж, благодаря которому злоумышленникам удалось собрать несколько миллионов юаней частных инвесторов. Точная сумма ущерба пока не раскрывается, в ближайшее время задержанным будет предъявлено официальное обвинение.

21 июня портальный автобус был перемещен в близлежащий ангар транспортной полиции КНР, 300-метровая испытательная трасса была демонтирована.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа 2016 года в Циндао состоялось первое дорожное испытание уникального транспортного средства — портального автобуса TEB-1, также известного как «автобус будущего». Испытания многотонного гиганта впечатлили если не всех, то многих, однако ряд экспертов высказывается о бесполезности данного вида транспорта.