Тегеран, 3 июля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани подверг резкой критике турецкий проект по строительству дамбы на реках Тигр и Евфрат, сообщает 3 июля Associated Press.

Бедуин пересекает реку Тигр с грабежом. 1860

Правительство Ирана требует прекратить строительство дамбы, которая, по мнению Тегерана, будет представлять опасность для всего Ближнего Востока.

Данное беспокойство Рухани озвучил на конференции по песчаным бурям. Данная речь стала первой публичной критикой данного проекта, который стремится реализовать Турция.

Во время своей речи Рухани подчеркнул, что плотины, строительство которых запланировано на реках, протекающих, в том числе, в Сирии и Ираке, будут иметь разрушительные последствия и коснуться также Ирана.

Подобные проекты должны быть прекращены, подчеркнул президент Ирана. При этом обращении Турция названа не была.

Напомним, отношения между Турцией и Ираном далеки от дружественных. Ситуацию осложняют различные позиции по сирийскому вопросу, в котором стороны поддерживают противоборствующие силы в конфликте.