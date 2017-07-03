Вашингтон, 3 июля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Хозяин раритетного автомобиля Porsche 911 SC модернизировал его так, что тот стал быстрее модели 996 Turbo, автомобиль также получил современное оборудование, видео теста машины опубликовал 3 июля портал Сarscoops.

Bidgee Автомобиль Porsche 911 SC

Издание пишет, что старые автомобили Porsche 911 требовали от водителя определенного набора навыков управления, если те хотели передвигаться на высокой скорости. Требования становились еще жестче в случае, когда автомобиль оборудовался турбонаддувом.

Машина, представленная на видео, начала свой жизненный путь в 1982 году как Porsche 911 SC. Сейчас на ней установлен 6-цилиндровый оппозитный двигатель объемом 3,4 л, изначальный объем которого составлял 3,2 л.

В какой-то момент хозяин автомобиля установил на нем турбокомпрессор, в итоге мощность силовой установки составила 420 л.с. Платформа также подверглась изменениям, ходовая часть была взята от модели 930, на неё были установлены тормоза от 993 Turbo, подвеска Bilstein Elephant, дифференциал ограниченного скольжения и многое другое.

В результате мир увидел винтажный Porsche 911, который оказался мощнее, чем Porsche 996 Turbo. В каком-то смысле это пугает, ведь за его руль может попасть неопытный водитель. Один такой как раз попал на видео Мэтта Фараха в тот момент, когда известный блогер решил испытать этот модернизированный 911 SC. Парень вылетел на обочину во время дождя и Мэтту пришлось прервать тест, чтобы помочь ему.

Напомним, модель Porsche 911 SC выпускалась компанией с 1978 года, на автомобиле был установлен двигатель 911 объемом 3 л и мощностью 180 л.с., на выбор предлагалась механическая коробка на пять скоростей или трехступенчатая АКПП Sportomatik.