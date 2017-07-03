Донецк, 3 июля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили два раза режим тишины.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 26 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

Обстрелами украинских силовиков был поврежден один дом в селе Ленинское, в поселке Трудовские один дом сгорел.

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По данным Украины, двое украинских силовиков получили ранения. Штаб «АТО» зафиксировал 20 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Горловки, Зайцево, Каменки, Верхнеторецкого, Станицы Луганской, Счастья, Желтого, Крымского.

Напомним, с 2014 года в Донбассе идет гражданская война между регулярной армией Киева и ополченцами ДНР и ЛНР. Несмотря на подписанные мирные соглашения в Минске, а также неоднократно объявляемые перемирия в зоне ведения боевых действий, украинские войска продолжают обстреливать позиции войск республик и мирные населенные пункты.