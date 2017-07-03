Москва, 3 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Российские ученые разработали метод, позволяющий выводить пациентов из хронических посткоматозных состояний. Об этом 3 июля сообщают «Известия».

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"Кома — это отсутствие реакции человека на какие-либо внешние раздражители. Любая кома заканчивается через две-четыре недели после своего начала», — цитирует издание директора Научного центра неврологии (НЦН), академика Михаила Пирадова.

Пирадов пояснил, что кома заканчивается несколькими состояниями, лучшим из которых является переход в ясное сознание. Также существует вариант перехода в состояние минимального сознания, которое бывает двух видов — «плюс» и «минус». «Плюсом» является состояние ближе к ясному сознанию, а «минусом» — ближе к вегетативному состоянию. Третьим состоянием выхода из комы является вегетативное состояние, а четвертым — смерть.

Метод, разработанный учеными, эффективен в отношении пациентов с состоянием минимального сознания, когда до вегетативного всего один шаг.

При лечении больных в посткоматозных состояниях врачи используют технологии навигационной транскраниальной магнитной стимуляции. Этот метод позволяет неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи электромагнитных импульсов.

Врачи добились определенных успехов в лечении больных, находящихся в состоянии минимального сознания. Они смогли повысить уровень сознания нескольким пациентам.

«Изучая больных, находящихся в разных посткоматозных состояниях, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, мы можем видеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание», — добавил Пирадов.

По его словам, на сегодняшний день ученые пытаются найти область мозга, которая восстанавливается в первую очередь и которая обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне. Он отметил, что до сих пор этого никто в мире не смог сделать.

Исследования в течение уже двух лет ведутся на базе отделений нейрореанимации и нейрореабилитации НЦН. Завершение исследований запланировано на 2019 год. Но ученые уже добились первых результатов — они смогли вернуть сознание несколькимпациентам, находившимся в коме.