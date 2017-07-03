Новосибирск, 3 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. ШОС и БРИКС — это два мощных объединения, в которые государства сошлись добровольно. Об этом, как передает «Парламентская газета», заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Мы живем в турбулентном мире и видим, какие тектонические изменения происходят — переход от однополярного мира к двуполярному», — говорит она.

По ее словам, ШОС и БРИКС развиваются и помогают друг другу преумножать свой потенциал, улучшать экономику и жизнь своих граждан.

Матвиенко добавила, что создание такого нового объединения как женский конгресс стран ШОС и БРИКС может сыграть важную роль для «объединительных проектов».

«При нашей женской активности и небезразличии к происходящему мы многое сделаем для объединительных проектов», — заключила глава Совета Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Новосибирске открылся первый международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС. Основная тема форума — «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре».