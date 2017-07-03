Москва, 3 июля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Путин отметил символичность того, что День независимости Белоруссии отмечается в день ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Узы братской дружбы и товарищества, закалённые в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в поздравлении президента РФ.

Также российский лидер отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами и высокий уровень взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии заявил, что Россия и Белоруссия имеют все возможности для того, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста и восстановить темпы экономического развития.

Это станет возможным при сохранении курса на согласованную экономическую политику, реализацию крупных совместных инфраструктурных проектов и снятие торговых и инвестиционных барьеров между двумя государствами.