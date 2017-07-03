Вашингтон, 3 июля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибудет на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом с четким планом действий, в то время как глава США к переговорам не готовится. Этот факт вызывает тревогу, заявил член палаты представителей конгресса США Дэвид Чичиллине в эфире MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам Чичиллине, переговоры Трампа с Путиным — не тот случай, когда стоит «рубить с плеча». Политик уверен, что у Путина, как опытного офицера разведки, будет четкая стратегия и осознание того, что именно должно стать результатом встречи.

«Мысль о том, что у президента (США Дональда Трампа) нет чёткого, продуманного списка вопросов, которые он планирует обсудить с российским президентом, как и стратегии на эту встречу, очень тревожит», — отметил конгрессмен.

По мнению Чичиллине, Трампу нужно обсудить с Путиным серьезные вопросы, а это невозможно без тщательной проработки стратегии. Подготовка к встрече с российским лидером должна вестись вместе с экспертами по внешней политике, обороне и военному делу, считает он.

Политик пояснил, что Трамп должен четко дать понять Путину, что США не потерпят вмешательства во внутренние дела. Кроме того, необходимо поднять вопрос Крыма и действий России в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня представители администрации Трампа подтвердили, что встреча лидеров РФ и США на саммите G20 в Гамбурге состоится. Директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон отметил, что конкретная повестка дня пока не определена, а обсуждаться будет то, «что захочет наш президент».

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