Байройт, Германия, 3 июля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Возгорание пассажирского автобуса началось на трассе в Баварии после ДТП. В аварии пострадал 31 человек, сообщает 3 июля главное полицейское управление Верхней Франконии (Бавария, Германия) на своем сайте.

Tysto Авария

«Серьезное ДТП произошло в понедельник [3 июля] утром на трассе А9 в Штаммбахе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. После столкновения с грузовиком автобус загорелся. 31 пассажир получил ранения, некоторые — тяжелые травмы.

На месте ЧП работают пожарные, специалисты службы спасения. Задействовано несколько спасательных вертолетов.

По состоянию 08:40 мск трасса A9 полностью блокирована в обеих направлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на западе Аргентины: погибли по меньшей мере 12 человек.

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