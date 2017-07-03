Ялта, Крым, 3 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В ГБУ «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» откроют два новых маршрута для туристов — для посещения откроют третью дачу Иосифа Сталина в Массандре и запустят проект «Три дворца». Об этом сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко, передает РИА Крым.

Фронтовой фотоархив Резиденция И.В.Сталина в Крыму

«Мы заключили соглашение о сотрудничестве с Управлением делами президента… То, что раньше было закрытым объектом, сейчас можно посетить — третью дачу Сталина, которая граничит с территорией дворца Александра III», — заявил Балинченко.

Директор музея-заповедника также рассказал о маршруте «Три дворца».

«Сначала (туристы посещают) Воронцовский дворец, потом переезжают в Юсуповский дворец, которому специалисты нашего научного отдела помогали создавать экспозицию, экскурсионный рассказ, наполняли экспонатами, фотографиями, затем — Массандровский дворец», — указал он.

По его словам, запуск маршрутов согласован с крупными российскими туроператорами — посещение перечисленных объектов будут предлагать туристам, прибывающим в Крым на круизном лайнере.

«Эти проекты в том числе рассматривались во взаимодействии с Ялтинским портом, потому что там оживляется круизное сообщение, пока только с Сочи. Но мы понимаем, что есть динамика, и мы предлагаем продукты, которые будут интересны», — заключил Балинченко.

Отметим, что летом 2017 года было налажено круизное сообщение между Крымом и Краснодарским краем. 11 июня в свой первый недельный пассажирский рейс вдоль черноморского побережья отправился лайнер «Князь Владимир» по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.