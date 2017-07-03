Дебош в воздухе: Пьяный ростовчанин устроил скандал на борту самолета
Ростов-на-Дону, 3 июля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Одна из пассажирок самолета, выполнявшего 18 июня рейс Ростов-на-Дону — Тель-Авив, поблагодарила экипаж авиалайнера. Благодаря их действиям удалось утихомирить пьяного ростовчанина. Перебрав с алкоголем, мужчина начал вести себя агрессивно, устроил скандал и напал на бортпроводников. Подтверждающее видео выложено в социальной сети «ВКонтакте».
"Лететь оставалось ещё около 2,5 часа, но он уже захотел выйти. Начал бить пассажиров, стюардов, предлагать его разрезать, орал, что мы все разобьёмся. Пришлось его связать, и на нем практически сидели и держали 2 часа полёта. Разбил лицо пассажиру, который его успокаивал», — написала женщина.
Пассажирка поблагодарила персонал этого рейса.
О возможном наказании дебошира после полета ничего не известно. По-хорошему мужчину ждет не только административный штраф — вполне возможно, что он понесет уголовную ответственность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года МВД России впервые завело уголовное дело на авиадебошира. Фигурант во время полета из Тель-Авива в Москву угрожал безопасности лайнера и людей. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Напомним, весной Госдума РФ приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта.