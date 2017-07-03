Ростов-на-Дону, 3 июля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Одна из пассажирок самолета, выполнявшего 18 июня рейс Ростов-на-Дону — Тель-Авив, поблагодарила экипаж авиалайнера. Благодаря их действиям удалось утихомирить пьяного ростовчанина. Перебрав с алкоголем, мужчина начал вести себя агрессивно, устроил скандал и напал на бортпроводников. Подтверждающее видео выложено в социальной сети «ВКонтакте».

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

"Лететь оставалось ещё около 2,5 часа, но он уже захотел выйти. Начал бить пассажиров, стюардов, предлагать его разрезать, орал, что мы все разобьёмся. Пришлось его связать, и на нем практически сидели и держали 2 часа полёта. Разбил лицо пассажиру, который его успокаивал», — написала женщина.

Пассажирка поблагодарила персонал этого рейса.

О возможном наказании дебошира после полета ничего не известно. По-хорошему мужчину ждет не только административный штраф — вполне возможно, что он понесет уголовную ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года МВД России впервые завело уголовное дело на авиадебошира. Фигурант во время полета из Тель-Авива в Москву угрожал безопасности лайнера и людей. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Напомним, весной Госдума РФ приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта.