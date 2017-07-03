Москва, 3 июля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) на сегодняшний день доверяют 52% жителей России, о недоверии заявил 41% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Черкасский Андрей ИА Крассная Весна Сотрудник ДПС. Москва

57% респондентов считают, что ГИБДД работает хорошо и в целом справляется с поставленными перед ней задачами, не согласны с этим 34%.

Среди граждан, общавшихся с инспекторами ГИБДД и среди остальных доли тех, кто положительно оценивает работу ведомства, различаются незначительно (60% и 55% соответственно).

Уровень коррумпированности ГИБДД снизился. Так, если в конце 2015 г. о продажности сотрудников ведомства говорили 32% (первое место в рейтинге), то в середине 2017 г. — 23% (второе место в рейтинге).

Возглавляет список в настоящее время сфера медицины: число тех, кто говорит о ее коррупционности, выросла с 21% в 2016 г. до 27% в 2017 г.

Опрос проведен 24−25 июня 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, в России продолжается борьба с «оборотнями в погонах». В настоящее время введены новые способы контроля над сотрудниками ГИБДД. Например, в Москве все автомобили сотрудников ГИБДД оборудованы видеорегистраторами, которые фиксируют все, что происходит перед автомобилем ДПС и в его салоне.

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