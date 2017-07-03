Москва, 3 июля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации приняло абсолютно верное решение, отказавшись платить взнос в казну Совета Европы за 2017 г. Об этом, как передает RT, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Kremlin.ru Валентна Матвиено

«МИД принял абсолютно верное решение, — говорит Матвиенко. — Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать».

По ее словам, никто в ПАСЕ не имеет права ограничивать полномочия какой-либо делегации.

«Нет свободной площадки для дискуссий, — говорит Матвиенко. — Русофобское лобби уже пытается управлять целыми ПАСЕ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегацию РФ в ПАСЕ лишили основных полномочий в апреле 2014 года. Это произошло на фоне гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.

Читайте также: Сессия ПАСЕ превратилась в торжество русофобов — Слуцкий