Львов, Украина, 3 июля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Российский артист назвал Крым российским, выступая на фестивале Alfa Jazz Fest во Львове, сообщает украинский телеканал «1+1».

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На вопрос журналистки телеканала о запрете посещения Украины после концертов в Крыму, Фомин ответил, что по факту Крым — российская территория.

«Езжу (на Украину), я недавно выступил с концертом в Одессе. Прекрасно дал шикарный концерт», — сказал Фомин в ответ на вопрос о запрете.

Напомним, по результатам референдума Крым вошел в состав России в марте 2014 года, за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве зимой 2014 года.

Митя Фомин с 1998 по 2008 годы был вокалистом группы Hi-Fi, затем занялся сольным творчеством. Ранее в составленный Киевом черный список российских артистов, которые якобы угрожают украинской государственности, он не попадал.

В этот список Минкультуры с подачи СБУ включило 83 человека. В их числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев и многие другие.

Также личные данные российских артистов, посетивших Крым якобы противозаконным образом — то есть не известив Киев — публикует, а затем передает СБУ украинский сайт «Миротворец».

Всего администрацией «Миротворца» в СБУ было передано более 600 заявлений, в большинстве случаев нарушений выявлено не было.