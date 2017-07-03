Багдад, 3 июля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Две террористки-смертницы совершили теракт в Ираке, укрывшись в толпе беженцев, сообщает 3 июля, Associated Press.

Пояс шахида

Цель террористок были вооруженные силы Ирака в Мосуле. В результате взрыва один военнослужащий погиб, несколько человек получили ранения.

Данное нападение было первым, с тех пор как правительственные войска закрыли оставшийся район, в котором остаются боевики.

Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время контролируют площадь в западном Мосуле площадью 1 кв. км, их силы стремительно сокращаются.

Террористки-смертницы совершили нападение утром в окрестностях разрушенной мечети аль-Нури. За последние дни по меньшей мере четыре подобных нападения было совершено боевиками.

Напомним, вооруженные силы Ирака заканчивают освобождение Мосула, последнего крупного оплота террористов в Ираке. Именно в этом городе в 2014 году главарь боевиков Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата.