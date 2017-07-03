Вашингтон, 3 июля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda решил отозвать в США 228 тыс. автомобилей, причиной отзыва является дефект механизма стояночного тормоза, об этом 2 июля сообщил портал Torque News.

Vegansoldier Эмблема Mazda

Под отзыв попали автомобили Mazda 6s, сошедшие с конвейера завода в 2014 и 2015 году, а также Mazda 3s, выпущенные компанией в период с 2014 по 2016 год. Сообщается, что модель Miata не попала под отзывную кампанию.

Проблема заключается в том, что из-за плохих уплотнителей в суппорт заднего тормоза может попасть вода, это в свою очередь может привести к появлению коррозии на вале. В результате тормозной механизм может заедать или не срабатывать.

Сообщается, что первое сообщение о подобной неисправности Mazda получила в апреле 2015 года, компания решила отследить возможные последующие проявления дефекта. К февралю 2017 года количество жалоб достигло 30.

В одном из случаев данная неисправность привела к ДТП, в Германии седан Mazda 6, поставленный на стояночный тормоз, начал движение и столкнулся с другим автомобилем.

Сервисная кампания начнется в США 21 августа 2017 года. Специалисты будут проверять механизм задних тормозов, в случае обнаружения коррозии ими будет производиться замена суппорта заднего тормоза.

Напомним, 14 июня 2017 года Mazda объявила о том, что отзывает в России 4531 автомобилей из-за проблем с выключателем подушки безопасности переднего пассажира. Под отзывную кампанию попали машины, проданные компанией в период с февраля 2005 г. по сентябрь 2010 г.