Томск, 3 июля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Численность пушного зверя в регионе достигла исторического максимума — в настоящее время на территории области обитает не менее 40 тыс. особей. Об этом 3 июля сообщили ученые лаборатории биоразнообразия Томского государственного университета (БИ ТГУ).

Thatrusgal Соболь

«В начале ХХ века ситуация с соболем в регионе была катастрофической: из-за неумеренного промысла численность животных упала до критического уровня. Власти ввели пятилетний запрет на добычу, но эта мера не помогла, поэтому был организован завоз баргузинского соболя из Прибайкалья», — отмечает научный сотрудник лаборатории БИ ТГУ Олег Тютеньков.

В 1950-е годы привезли около двух тысяч животных, которые от аборигенного подвида отличались меньшими размерами, более темным окрасом и ценным мехом.

«Результаты мониторинга показали, что в настоящее время соболь полностью восстановил свои популяции в Томской области. Он обитает не только во всех районах, но и встречается недалеко от областного центра», — подчеркнули ученые.

Результаты генетической экспертизы показали, что и завезенные соболи, и аборигены сделали равный вклад в восстановление популяции. Однако отмечаются группировки, в которых сохранились характеристики их основателей. Так, в бассейне реки Чулым обитают западносибирские особи — самые светлые и крупные, а в бассейне реки Тым живут наиболее темные представители, более похожие на баргузинских соболей.

Стоит также отметить, что высокая плотность животных приводит и к росту зараженности животных паразитарными болезнями. В последнее время у животных наблюдается грибковая инфекция, отрицательно сказывающаяся на качестве меха.

Ученые подчеркивают, что необходимо опираться не только на количественную оценку особей, но и на их половой и возрастной состав, а также на видоспецифичность заболеваний. Эти данные необходимо учитывать при организации промысла, в частности, вносить изменения в сроки охоты и количество выдаваемых лицензий.