Якутск, 3 июля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Жители якутского села Зырянка лишены возможности куда-либо улететь из-за того, что аэропорт населённого пункта вовремя не отремонтировали, хоть на это и было выделено финансирование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, жители села жалуются на то, что перелёт возможен только посредством стыковочного рейса на вертолёте, который стоит недёшево.

Димон17 Облачное цунами над Зарянкой

Люди недоумевают, почему должны нести дополнительные расходы по вине чиновников, которые не смогли провести ремонт взлётно-посадочной полосы местного аэропорта при наличии на это денег.

«Почему мы, жители Зырянки, должны терпеть этот беспредел? Мало того, что билеты стоят одной моей месячной зарплаты, так еще порт закрыт уже которую неделю, — публикуют «Вести Якутии» выдержки из открытого письма жителей руководству республики и ФКП «Аэропорты Севера». — Наши путевки, на которые мы копили два года — сгорают, не успеваем на самолёт! Да ещё и хватает наглости говорить: «Платите 40 тыс. рублей за стыковку через Среднюю Колыму. Откуда я эти деньги достану, если у меня все уже рассчитано, это для нашей семьи огромные деньги! Почему мы должны платить за то, что вы не выполняете вашу работу! Вроде деньги были выделены? Прошу обратить на нас внимание!».

Глава Верхнеколымского района Вячеслав Сергеев объяснил региональному изданию, что в бюджете РФ было предусмотрено 7,4 млрд рублей на ремонт аэропорта Зырянки, но…

«Бывший руководитель ФКП «Аэропорты Севера» объявил конкурс на проект. Проект сделали, но Павла Халина уволили, а новый директор Вадим Волков посчитал, что проект «слабенький», и сумма за проект высокая. Начал судиться с проектным институтом. Действие программы заканчивается 1 января 2017 года. То есть денег на строительство авиапорта в дальнейшем не предвидится. Человеческий фактор! Устроили местные разборки и население осталось без аэропорта. Людям в глаза стыдно смотреть», — констатировал чиновник.

Он поясняет, что строительства воздушных ворот власти муниципалитета с трудом добивались 10 лет. Аналогичная ситуация с аэропортом, по информации регионального издания, и в посёлке Белая гора, жители которого тоже вынуждены добираться до самолёта вертолётом, неся дополнительные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорты Зырянки и Белой Горы в 2016 году вошли в число воздушных ворот севера, на реконструкцию которых были выделены деньги из федерального бюджета. В общей сложности почти 1 млрд рублей на эти цели получили 17 аэропротов Якутии и Магаданской области. Деньги были получены в рамках программы «Экономическое и социальное развитие транспортной системы Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года». Тогда компания «Аэропорты Севера» жаловалась на то, что 9 аэропортов средства на ремонт не получили, несмотря на то, что в нём нуждаются.

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