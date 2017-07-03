Опочка, Псковская область, 3 июля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Всероссийский ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча открылся в Опочке Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это первый такой центр в России.

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Открывая центр, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что Псковская область — один из немногих регионов, где в учебной программе почти в каждой школе есть уроки обучения шахматам.

Расположился центр в Опочецкой гимназии. Он оснащён столами с шахматными досками и фигурами, интерактивными досками, а также ноутбуками с выходом в интернет, которые позволят проводить онлайн-турниры с игроками из других регионов.

Помимо повышения квалификации учителей, работников дополнительного образования, судей и методистов в сфере шахматного образования, специалисты центра будут заниматься разработкой и реализацией программ и методик преподавания уроков шахмат, организацией и проведением дистанционного интерактивного обучения. Здесь планируется проводить открытые уроки, консультации и исследования влияния шахмат на развитие детей.

Гимназии в Опочке, где открылся центр, присвоено имя одного из сильнейших шахматистов мира XIX века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района Александра Петрова.