Новосибирск, 3 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирске растущая трещина на дороге по улице Большевистской обзавелась собственной страницей в Instagram. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот соцсети Instagram пользователя bolshevitskaya_treschina Разлом на Большевистской

«Я расту, а ты нет. Скоро утащу всю Большевистскую с собой в котлован и больше не будет пробки», — написано в шапке профиля.

Как говорится, «если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней». Видимо, таким правилом и руководствовались создатели персональной страницы трещины на Большевистской. Потому как проблема эта далеко не нова и все разговоры к ее окончательному решению так и не привели.

О появлении дорожного разлома, который образовался в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» в Новосибирске, жители города начали говорить еще осенью 2016 года. Трещина на улице Большевистской увеличивалась сначала постепенно, а позже превратилась в разлом, из-за которого беспокоиться начали уже власти, и городские и областные. Позже выяснилось, что возможной причиной разрушения могли стать нарушения технологий при создании котлована глубиной 10−12 м, где с 2014 года строится МФК.

В марте 2017 года инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области направила в прокуратуру уведомление о проверке неисполнения предписаний, которые привели к образованию трещины. Предписания застройщику были выданы в ходе проверки, которая проводилась еще с ноября по декабрь 2016 года.

Тогда же, в марте, когда трещина стала расползаться, новосибирские власти перенесли остановку «Гостиница Обь» на улице Большевистской в сторону, сама улица была сужена на две полосы для дальнейших ремонтных работ. Обещали укрепить и котлован.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, которое поможет избежать повторения просадки и разрушения улицы, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключал приостановку стройки «Снежной мили». Тогда же директор генподрядной организации «Снежной мили» «Новосибирского строительного треста» Юрий Бутримов отмечал, что стройку никто останавливать не собирается. Он выразил сомнение, что «у нашего города есть какие-то возможности что-то другое предпринять за свой счет» и что «закрепить подпорную стенку можно только, не прекращая работы».

Ремонтные работы были произведены, разлом на время исчез и перестал тревожить жильцов близстоящих домов и автовладельцев, которые ежедневно проезжают по улице Большевистской.

Но спустя несколько месяцев после ремонта, в июне, на улице Большевистской вновь образовалась трещина. И на этот раз новосибирцы решили искоренить проблему через социальные сети. Тем более пример такой в Новосибирске уже имеется. В социальной сети Twitter существует аккаунт, созданный от имени дорожной ямы на улице Котовского. Благодаря активности создателей аккаунта, про эту яму рассказали не только региональные, но и федеральные СМИ. Оказалось, что твитты ямы на Котовского читают и сотрудники дорожных служб города, которые периодически пытаются устранить проблему. Только окончательно решить вопрос со знаменитой ямой, видимо, не удается, она через некоторое время вновь появляется.

Получится ли решить проблему разлома на Большевистской через интернет — тоже вопрос. Но страница трещины уже набирает популярность — у нее на сегодняшний день уже 186 подписчиков и 17 постов, первый из которых появился 20 июня.