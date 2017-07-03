Москва, 3 июля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги заключительных экзаменов основного периода ЕГЭ 2017 года по истории и химии. Доля школьников, не справившихся с тестами по истории, сократилась в два раза, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Так, минимальный порог в 32 балла в этом году не сумели преодолеть 8,7% участников. В 2016 году их число было вдвое больше.

Количество «двоечников» по химии, не набравших минимальные 36 баллов, за год сократилось на 1,1%. Средние баллы по обоим предметам немного повысились, отметили в ведомстве.

Как пояснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, число участников экзамена, не преодолевших минимальный порог, уменьшилось благодаря системной работе со слабыми учебными заведениями. Кроме того, в этом году участники ЕГЭ смогли раньше получить результаты благодаря внедрению новых технологических решений и слаженной работе организаторов.

Единый государственный экзамен по истории и химии состоялся 19 июня. Тесты по истории прошли около 110 тыс. выпускников, по химии — примерно 74 тыс. человек.

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