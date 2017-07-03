Казань, 3 июля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. 4 футбольных матча Кубка конфедераций-2017 в Казани посетило всего более 150 тыс. человек. Об этом, как передает «Татар-информ», сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Футбольный болельщик

«Всего 4 футбольных матча, состоявшихся в Казани в связи с КК, посетило более 155 тыс. болельщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедший на стадионе Kazan Arena матч Россия — Мексика посетили более 41 тыс. зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций-2017 проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России неудачно выступила на турнире, потерпев два поражения в трех матчах.

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